Теперь беженцев из Украины будут распределять по кантонам сами швейцарские власти.

Швейцария меняет систему размещения беженцев из Украины – теперь они не смогут самостоятельно выбирать, где жить в стране.

Об этом сообщает swissinfo. В частности, государственный секретариат по миграции (SEM) заявил, что цель состоит в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности.

Как сообщает издание, обычно федеральный центр сначала размещает беженцев в федеральных центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяет их по кантонам.

Однако в ситуации нынешнего форс-мажора такая система испытывает повышенную нагрузку, а по факту – перестала работать.

Как заявил представитель SEM Давид Келлер, трудности с распределением растущего количества беженцев испытывают прежде всего Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тычино.

Беженцы хотят селиться в самых популярных и развитых регионах, однако теперь с этим будет покончено.

Теперь беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, больше не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих убежища из-за войны. Однако, как отмечается, семьи и группы сложившихся беженцев смогут оставаться вместе. А другие будут распределяться по стране на основании указаний власти, а не по собственному пожеланию.

А если кто-нибудь из беженцев захочет изменить кантон, то согласие на это должна дать кантональная власть с учетом принципа пропорциональности.

С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 тыс. беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан. Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже приобрели особый миграционный статус (вид на жительство категории S), который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.

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