Одним из первых во флешмобе поучаствовал известный футболист и УДАРовец Александр Шовковский.

В украинском сегменте сетей Instagram и Facebook набирает обороты флешмоб "Это моя страна! Я остаюсь!". Украинцы используют фильтр с соответствующей надписью, снимая видеообращение о том, что не планируют уезжать из страны в случае агрессии России. Они настаивают, что готовы защищать Украину и ее столицу.

В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии "УДАР Виталия Кличко". Одним из первых во флешмобе поучаствовал известный футболист и УДАРовец Александр Шовковский.

Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром призвал вступать в территориальную оборону. Он сообщил, что в Киеве процедуру записи в терроборону упростили, и теперь подписание контракта происходит по принципу "единого окна". В "УДАРе" призвали внедрить этот опыт по всей стране.

Фильтр в Instagram: https://bit.ly/3uOkxO8

Фильтр в Facebook: https://bit.ly/3Bmf6XS