Подобный контент показали пассажирам рейса Киев-Кременчуг.

В сети обсуждают факт демонстрации российского сериала одним из междугородних перевозчиков Кременчуга.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook активист и основатель инициативы "Києве мий" Вит Оноприенко.

Он уточнил, что речь идет о российском сериале "Бухта Глубокая", премьера которого состоялась 19 апреля.

"По сюжету сериала морской офицер Дмитрий Гаранин после службы на Дальнем Востоке возвращается на Русский Север в город своего детства, чтобы встретиться с друзьями. В свое время совместные годы учёбы в военно-морском училище в Петербурге накрепко сплотили четырёх ребят. Но одного из них – Сергея Лучникова – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин, Цветков, приводит их к тайне подлодки... Почему это важно? Потому что сериал еще толком даже не успел выйти, а уже демонстрируется на экранах междугородних маршруток в Украине, воспитывая в наших согражданах истинных Русских Патриотов", - пишет активист.

По его словам, соответствующий инцидент произошел в автобусе рейса Киев-Кременчуг 6 августа. Перевозчик - "Фирма Служба Сервис".

В комментариях другие пользователи акцентировали на том, что никто из пассажиров не возмутился подобным контентом. "Боюсь представить, что смотрят в автобусах Киев-Москва", - иронически отметила автор одного из комментариев.

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Автор: Иван Бойко