Местный житель набросился на знакомую за то, что она шумно себя вела. Он изрезал ее ножом, а тело выбросил недалеко от своего дома.

В Одесской области задержали злоумышленника, который жестоко убил женщину, а тело выбросил в водоотводный канал города Вилково.

Читайте такжеВ Ровно женщина умерла после родов с “духовной акушеркой”Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый - 43-летний местный житель, который дружил с потерпевшей.

Установлено, что в день трагедии они вместе употребляли спиртные напитки в доме злоумышленника - недалеко от водоема.

«Хозяин начал ссориться с 34-летней гостьей якобы потому, что она слишком шумно веселилась. В ходе конфликта он обезумел настолько, что жестоко избил женщину, порезал ей шею и голову, обвязал веревкой и рыбацкой сеткой и бросил в канал», - рассказали в полиции.

Затем мужчина скрылся, но правоохранители его разыскали и задержали.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В содеянном он сознался.

Жуткое убийство в Одесской области: что известно

26 января в центре города Вилково Одесской области местные жители обнаружили в водоотводном канале женское тело, обмотанное веревкой и капроновой сеткой.

На теле были множественные колото-резаные раны.

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Автор: Лариса Козовая