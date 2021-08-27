Украинский архітектор Сергей Махно прославился на весь мир, смешав культуру Японии.

Культовый предметный дизайнер и архитектор Сергей Махно покорил весь мир уникальным интерьерным стилем, смешав украинскую и японскую культуры.

О своем творческом пути Махно рассказал в рамках проекта Группы "Метинвест" - "Робимо українське", в котором компания в честь своего пятнадцатилетия рассказывает об украинцах, которые ежедневно делают крутые продукты для Украины и мира.

Махно вырос в многодетной семье и жил с родителями в маленькой квартире, но уже в 2003 году, когда ему был 21 год, открыл свою студию.

Когда архітектор занимался ремонтом собственной квартиры, он шокировал мать и жену заявлением, что желанная квартира будет в стиле хаты-мазанки.

"На стенах глина, на потолке дерево. Все натуральное. Глина, кизяк, дерть, полова, старые балки деревянные, которым больше ста лет. Каменные рукомойники, которым более 200 лет, это поилка была для лошадей каменная. Когда я все завершил, то мы там пять, по-моему, премий получили за эту квартиру", - рассказал он.

Так зарождался неповторимый стиль, которым теперь восхищается весь мир. А уникальным его сделало сочетание на первый взгляд несочетаемого – украинской и японской культур. Японией архітектор увлекся 10 лет назад. В частности, философией ваби-саби, что в буквальном переводе "скромная красота".

"Изучая философию ваби-саби, изучая украинские наши корни, сплетая это вместе мы получим тот стиль, в котором мы сейчас работаем, современном украинском. Сейчас на исследование украинского направления мы тратим очень много энергии и сил. Мы изучаем украинские наши корни для того, чтобы их воплощать в современную архитектуру и современные интерьеры", - пояснил художник.

Сергей Махно – предметный дизайнер и архитектор, основатель студии "Makhno". Он создает собственную керамику и мебель, проектирует интерьеры для кафе, баров, ресторанов и жилых домов в 21 стране мира. Сейчас к его мнению прислушиваются архитекторы международного уровня. Его стиль узнают за рубежом, а смелые решения привели к десяткам наград.

Видео-сюжет, в котором Махно рассказывает о своем творческом пути, размещен на ютуб-канале "Робимо українське".

Как сообщал УНИАН, группа "Метинвест" запустила специальный видео-проект "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

К своему пятнадцатилетию компания запустила специальный сайт "Робимо українське".

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященном 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одними из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь