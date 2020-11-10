Опубликованы снимки грязной водопроводной воды.

В оккупированном Крыму из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду плохого качества.

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В сети жители разных районов аннексированного Симферополя делятся фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.

Соответствующими снимками на своей странице в Twitter делится блогер RoksolanaToday&Крым.

"Симферополь. И не забывайте, чем мы "чаще моем руки" по часам!", - подписаны кадры.

Как пишет "КП", такое качество воды — последствия монтажа двух дополнительных насосов на Ивановском и Вилинском водозаборах.

Ситуация с водой в Крыму

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Ольга Робейко