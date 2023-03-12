В 2023-м ввели дополнительную награду в номинации "За вклад в победу".

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченка объявил победителей в 2023 году. Награды присудили в пяти номинациях, однако сейчас еще идет подготовка к дополнительному конкурсу.

Список победителей Шевченковской премии

"Литература". Екатерина Калитко за книгу стихотворений "Орден молчальниц".

"Музыкальное искусство". Члены группы "Хорея Козацкая" Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько и Сергей Охримчук за альбом "Песни Украинской революции".

"Киноискусство". Ирина Цилык за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

"Публицистика, журналистика". Виталий Портников за публицистические произведения с 2017 по 2022 годы.

"Литературоведение и искусствознание". Михаил Назаренко за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883".

В категориях "Театральное искусство" и "Визуальные искусства" победителей не объявили. Лауреаты получат награды, когда президент Украины Владимир Зеленский подпишет соответствующий наказ. Комитет премии уже подал список победителей на утверждение.

Шевченковская премия в 2023 году: что известно

Это высшая государственная награда за вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 года по результатам трех туров конкурса. В последнем определяются победители, а награждение проходит 9 марта, в день рождения Тараса Шевченка.

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Однако в 2023-м сроки сместились впервые за долгие годы. Лауреаты были известны еще 15 февраля, но Комитет решил провести дополнительный конкурс "За вклад в победу". В нем рассмотрят работы, созданные после полномасштабного вторжения России в Украину.

Они не вошли в общей перечень из-за условия, что произведения должны быть опубликованы за полгода до подачи на премию. Заявки на новый конкурс уже начали принимать. Победителей в категории "За вклад в победу" объявят 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко.

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