Цаплиенко утверждает, что агентура РФ в госструктурах ждет "русский мир".

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня задержали двух полковников спецслужбы, один из них уже находится в отставке.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет в Телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

По данным Цаплиенко, обоих задержанных подозревают в государственной измене - статья 111 Уголовного кодекса Украины.

"Действующий полковник заявил коллегам из Службы, которые его задерживали, что, мол, "таким, как вы, недолго осталось". Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", - пишет журналист.

Другие подробности пока не сообщаются.

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Ранее сегодня стало известно, что жителя Северодонецка приговорили к 8 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации. На выполнение задания агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

Также напомним, что в ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Позже стало известно, что к нападению на пограничников причастны работники Службы безопасности Украины. На время досудебного расследования их отстранили от работы. Впоследствии суд отправил их под домашний арест.

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Автор: Юрий Годован