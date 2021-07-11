На самом деле бой состоялся в 969 году между воинами Киевской Руси и печенегами.

В столице воссоздали легендарный исторический бой, состоявшийся в 969 году между воинами Киевской Руси и печенегами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тогда печенеги подступили к стенам Киева в тот момент, когда город был ослаблен из-за военных походов.

Колорист Владимир Нечипоренко сыграл воеводу Претича. Этот исторический герой играл одну из ключевых ролей в снятии осады печенегов. В тяжелых доспехах от палящего солнца прячутся другие воины. Их лица закрыты кольчугой - в современных реалиях пандемии - все правила защиты. А острия стрел закрыты пробками от вина.

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В реконструкции взяло немного людей. Исторически - печенегов больше, но обманные маневры русичей и желание отстоять свою столицу побеждают. Воины в исторических доспехах, но победу в бою участники и зрители приветствуют современным лозунгом: "Слава Украине, героям слава!".

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Автор: Юрий Годован