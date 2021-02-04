Сам Алексей Навальный ранее вспоминал, что все его родственники со стороны отца – из Чернобыля.

Село Новое Залесье под Киевом – почти родное для российского оппозиционера Алексея Навального. Здесь живут земляки и родственники, к которым он в детстве приезжал почти каждое лето.

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Как говорится в сюжете «BBC Украина», сейчас в селе проживает 11 человек по фамилии Навальный. В частности, журналисты пообщались с Павлом Навальным - старостой села.

"Мой дед и его дед были братьями. Двоюродными, или какими, я не скажу... Здесь живет его брат по соседству со мной, Александр» - рассказал Павел Навальный.

По его словам, местные жители гордятся Навальным и поддерживают его борьбу с режимом Путина.

Сам Алексей Навальный ранее рассказывал, что все его родственники со стороны отца – из Чернобыля. Он проводил там каждое лето, был в Припяти. После Чернобыльской катастрофы его родственников переселили в Новое Залесье.

Некоторые местные жители (как правило, более старшего возраста) в общении с журналистами узнали на фото маленького Алексея Навального – он действительно бывал в селе.

В вывезенном из эвакуированного Залесья архиве есть реестр 1956 года, где значится дом Ивана Тарасовича Навального – деда Алексея Навального. Именно там рос отец Алексея – Анатолий Навальный. Семья держала хозяйство: огород, корову, кур, поросят.

На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его жена Мария. Мария Навальная – Заслуженный учитель Украины, преподавала украинский язык и литературу.

Двоюродный брат Навального Александр и сейчас проживает в деревне, работает дальнобойщиком. Его жена Наталья преподает в местной школе.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года. Его задержало прямо в аэропорту.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На митингах его сторонников силовики задержали рекордное для современной России количество людей.

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Автор: Дмитрий Захаров