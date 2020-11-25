Производство против двух обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане экс-"беркутовцев" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры суд продолжит рассматривать.

Суд присяжных Святошинского райсуда Киева выделил в отдельное производство дело в отношении экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане, и остановил его рассмотрение до задержания обвиняемых.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании суда.

Зинченко, Аброськин и Янишевский находятся на оккупированном Донбассе и не являются на заседания. Сегодня они в очередной раз не пришли в суд. Учитывая это, суд принял соответствующее решение.

"Выделенному судебному производству по обвинительным актам относительно Зинченко Сергея Павловича, Аброськина Павла Михайловича и Янишевского Олега Викторовича присвоить отдельный номер и остановить его до розыска указанных лиц", - процитировал судья фрагмент из постановления.

Теперь в производстве суда присяжных находиться два дела: в отношении Сергея Тамтуры и Александра Маринченко и в отношении Зинченко, Аброськина и Янишевского.

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Производство в отношении Маринченко и Тамтуры суд продолжит рассматривать. Следующие заседания будут проходить в 11:00 по средам, кроме 30 декабря.

По словам судьи, в следующую среду суд планирует допросить свидетелей защиты обвиняемых, а в случае отсутствия такой возможности - рассмотреть имеющиеся ходатайства сторон.

Дело против экс-"беркутовцев": что было раньше

Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Зинченко, Аброськина, Маринченко, Тамтуры и Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей в феврале 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства. 29 декабря их передали боевикам ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В феврале 2020 года Маринченко и Тамтура вернулись в Киев.

20 октября Святошинский райсуд Киева отказался отправить под круглосуточный домашний арест Тамтуру и Маринченко.

Из пяти обвиняемых на заседании суда присутствовали только Тамтура и Маринченко. Адвокаты объяснили, что Аброськин, Зинченко и Янишевский из-за карантинных ограничений не могут приехать с оккупированных территорий в Киев для участия в судебных заседаниях. Судья Сергей Дячук отметил, что без участия этих обвиняемых дело нельзя рассматривать по существу.

В этот же день суд объявил в розыск Зинченко, Аброськина и Янишевского.

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Автор: Антонина Доломанжи