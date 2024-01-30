Большинство сотрудников ТЦК имеют опыт боевых действий и были ранены на фронте.

Работник Приморского ТЦК и СП в Одессе, по имени Влад рассказал "Суспильного", что многие мужчины, которые пытаются уклониться от службы, не имеют мотивации.

"Люди потеряли мотивацию. Все поддерживали военных, когда шла оккупация, например, Херсона. Теперь, когда война зафиксировалась на определенных границах, люди не хотят служить. Хотят, чтобы воевал кто-то другой. Но, чтобы война не ползла дальше, надо что-то делать. По крайней мере, не бояться брать на себя ответственность", - говорит он.

Военный объясняет, что четыре года назад пошел на службу по контракту в 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду. Во время боевых действий, после полномасштабного вторжения, 22-летний Влад получил тяжелое ранение, лечился, затем хотел вернуться на передовую, но его по состоянию здоровья признано ограниченно-годным.

Видео дня

Он объясняет, что не все мобилизованные попадают в боевые подразделения.

"Если боишься, ты это говоришь. Когда я был заместитель командира взвода, мне приходилось настраивать людей на боевой путь. Я объяснял, что не все они побывают в бою. Потому что когда человек боится, КПД от него минимален. А страх смерти есть всегда. Не боится только психически нездоровый человек. Я тоже боялся. Я не хочу умирать. Я хочу жить", - говорит Влад.

По его словам, если у кандидатов на мобилизацию есть основания для отсрочки, их отпускают домой, если нет – едут в учебный центр. Им разрешают вернуться домой, чтобы собрать вещи, но они должны явиться на отправку в определенную дату.

Как уверяет Влад, большинство из тех, кто служит непосредственно в ТЦК, имеет опыт боевых действий, получили ранения и сейчас из-за физических проблем не могут ехать на фронт. Однако большинство гражданских об этом не знают и, когда мужчин на улице останавливает работник военкомата, они часто ведут себя агрессивно.

"Сразу спрашивают - почему я должен идти на войну, а ты не воюешь? Никто не спрашивает, воевал ли ты. Но я также могу ответить - А почему я должен служить и защищать твою семью, а ты нет?", - подчеркивает Влад.

Мужчины, которые отказываются от мобилизации, приводят свои аргументы: у одних - дети, другие говорят, что живут не для войны, а чтобы восстанавливать страну. Есть такие, которые не скрывают страха.

"У меня есть знакомые, которые не служат. Я у них спрашиваю: "Ну, шо вы?". Отвечают, что боятся. А ведь наступит время и надо будет. Уже надо, на вчера еще. Знакомые были у ДФТГ и говорят, если война снова будет здесь, дома, они уйдут, а так... Понимаю, что неидеальность системы может отпугивать, я сам ее вижу. Но так получилось, что у нас есть конченый сосед и эта война надолго", - говорит военнослужащий.

Мобилизация - последние новости

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, мобилизация должна быть справедливой. По его словам, в моменте мобилизации важный момент - демобилизация. В частности, есть люди, которые 700 дней на поле боя, и нуждаются в ротации. Также бойцу нужны отпуска.

Зеленский подчеркнул, что ожидает от военных "закона о справедливой мобилизации". По его мнению, нужен комплексный справедливый законопроект, который военные могут подготовить вместе с Министерством обороны.

Президент считает, что задержания на улицах мужчин сотрудниками военкоматов, которые силой забирают у ТЦК – не правильные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: