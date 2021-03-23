Заместитель Авакова утверждает, что благодаря действиям полиции насилия удалось избежать.

Митинг под зданием Офиса президента 20 марта изначально не планировался как мирная акция, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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«Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения с правоохранителями. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие», - написал он в Facebook.

По словам Геращенко, сотрудники полиции диалога были на акции и "призвали кучку провокаторов к диалогу». Но эти попытки были тщетны. В конце концов, правоохранители отошли, чтобы предотвратить масштабное насилие.

"Именно благодаря этому ни один правоохранитель, митингующий, и даже провокатор не пострадал. Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость", - указал он.

Он также заявил о наличии доказательств подготовки насилия на акции, и показал соответствующее видео.

Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило под ОП

Акция в поддержку Сергея Стерненко, в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "справедливость Стерненко, справедливость - всем!".

Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из заключения Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.

Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.

Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Стерненко у здания ОП и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.

Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютную установку и устроили канонаду под возгласы: "с днем рождения, Сергей!". По предварительным оценкам, повреждения здания Офиса президента оценили примерно в два миллиона гривень.

Сегодня еще одному участнику акции в поддержку общественного активиста Стерненко сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". .

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Автор: Дмитрий Захаров