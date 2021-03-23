Митинг под зданием Офиса президента 20 марта изначально не планировался как мирная акция, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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«Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения с правоохранителями. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие», - написал он в Facebook.
По словам Геращенко, сотрудники полиции диалога были на акции и "призвали кучку провокаторов к диалогу». Но эти попытки были тщетны. В конце концов, правоохранители отошли, чтобы предотвратить масштабное насилие.
"Именно благодаря этому ни один правоохранитель, митингующий, и даже провокатор не пострадал. Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость", - указал он.
Он также заявил о наличии доказательств подготовки насилия на акции, и показал соответствующее видео.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило под ОП
- Акция в поддержку Сергея Стерненко, в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "справедливость Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из заключения Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Стерненко у здания ОП и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
- Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютную установку и устроили канонаду под возгласы: "с днем рождения, Сергей!". По предварительным оценкам, повреждения здания Офиса президента оценили примерно в два миллиона гривень.
- Сегодня еще одному участнику акции в поддержку общественного активиста Стерненко сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
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