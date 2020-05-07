"Карантин, говорите? Ну-ну!": в сети показали километровые пробки на дорогах в Киеве (фото)

Карантинные ограничения не останавливают киевлян пользоваться автомобилями.

В Киеве несмотря на карантин чуть ли не ежедневно наблюдаются километровые пробки на дорогах.

Читайте такжеПятидесятый день карантина в Киеве: пробки на дорогах и толпы в парках (видео)Снимок одной из таких пробок опубликовал политический эксперт Валерий Клочок на своей странице в Facebook.

«Карантин, говорите? Ага!! Ну-ну! Фото за вчера 17:30. Люди идут, едут, перемещаются, ищут работу или пытаются сохранить ту, что есть! Да, "намордник" на всех одели, под страхом 17 тысяч. Но страх остаться без средств для существования, без денег сильнее», – отметил он в подписи к фото.

Ранее УНИАН сообщал о пробках на киевских дорогах 5 мая.