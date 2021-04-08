Пробки в Киеве в четверг утром, 8 апреля, сковали основные магистрали города и прилегающие улицы.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
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Ситуация на мостах Киева
Сегодня утром наибольшие сложности с проездом по столичным мостам в направлении правого берега наблюдаются на Дарницком и Северном мостах.
Также тянется мост Метро. Плотно движется мост Патона.
А вот движение по Южному мосту сегодня более-менее свободно.
Традиционно пробки образовались на въездах и выездах с мостов.
Ситуация на Правом берегу Киева
Многокилометровая пробка парализовала движение по пр. Победы. Здесь пробка начинается задолго до с. м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Берестейская". Далее поток машин немного ослабевает, однако "тянучка" вновь начинается в районе Политехнического института и тянется до самого центра.
Красными от пробок также стали ул. Новоконстантиновская, ул. Скляренко, пр. Бандеры, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская улицы.
Практически остановился перекресток ул. Борщаговской и Вадима Гетьмана. Пр. Лобановского, ул. Новая и Голосеевский проспект также испытываю трудности с трафиком.
Пробки на Левом берегу
Самая большая пробка сегодня наблюдается на проспекте Бажана - от Позняков до Южного моста. Но на Броварском проспекте образовалась не менее длинная пробка: она тянется практически от с.м. "Черниговская" до Русановского моста.
Скопление транспорта наблюдается на Броварском проспекте перед "Левобережной" и перед мостом Метро. Также не спешит улица Гната Хоткевича в районе Черниговской. Пробка перед Черниговской собралась и на улицах Братиславская и Миропольская.
Остановились также бул. Перова и пр. Освободителей в сторону Броварского проспекта.
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