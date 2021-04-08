Сегодня на улицах Киева наблюдается плотное движение. Осложняют ситуацию ДТП.

Пробки в Киеве в четверг утром, 8 апреля, сковали основные магистрали города и прилегающие улицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Ситуация на мостах Киева

Сегодня утром наибольшие сложности с проездом по столичным мостам в направлении правого берега наблюдаются на Дарницком и Северном мостах.

Также тянется мост Метро. Плотно движется мост Патона.

А вот движение по Южному мосту сегодня более-менее свободно.

Традиционно пробки образовались на въездах и выездах с мостов.

Ситуация на Правом берегу Киева

Многокилометровая пробка парализовала движение по пр. Победы. Здесь пробка начинается задолго до с. м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Берестейская". Далее поток машин немного ослабевает, однако "тянучка" вновь начинается в районе Политехнического института и тянется до самого центра.

Красными от пробок также стали ул. Новоконстантиновская, ул. Скляренко, пр. Бандеры, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская улицы.

Практически остановился перекресток ул. Борщаговской и Вадима Гетьмана. Пр. Лобановского, ул. Новая и Голосеевский проспект также испытываю трудности с трафиком.

Пробки на Левом берегу

Самая большая пробка сегодня наблюдается на проспекте Бажана - от Позняков до Южного моста. Но на Броварском проспекте образовалась не менее длинная пробка: она тянется практически от с.м. "Черниговская" до Русановского моста.

Скопление транспорта наблюдается на Броварском проспекте перед "Левобережной" и перед мостом Метро. Также не спешит улица Гната Хоткевича в районе Черниговской. Пробка перед Черниговской собралась и на улицах Братиславская и Миропольская.

Остановились также бул. Перова и пр. Освободителей в сторону Броварского проспекта.

Главные новости Украины и мира на утро 8 апреля

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Автор: Екатерина Лиманская