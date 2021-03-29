Сегодня на улицах Киева наблюдается плотное, но сравнительно свободное движение.

Пробки в Киеве в понедельник утром, 29 марта, сковали основные магистрали города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на мостах Киева

Сегодня наибольшие сложности с проездом в направлении правого берега есть на Южном мосту. Плотный трафик наблюдается на мосту Метро и мосту Патона.

Движение по Северному и Дарницкому мостам свободно в обоих направлениях.

Пробки на левом берегу Киева

Значительных пробок сегодня на левом берегу Киева пока не наблюдается.

Скопления транспорта на проспекте Бажана от Осокорков и далее по Южному мосту.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра затор наблюдается на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги в сторону Дорогожичей.

Пробки есть на улице Вадима Гетьмана от Индустриального моста до Караваевых Дач.

Плотный трафик наблюдается на проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях.

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На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирская" до "Берестейской", и между центральным ЗАГСом и площадью Победы.

Пробка наблюдается на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская.

Пробка есть на Петровской аллее, также стоит Владимирский спуск из-за ДТП возле Филармонии.

Тянучка есть на улице Жилянской и улице Короленковской.

"Вечная" пробка наблюдается на Набережно-Рыбальской улице и Гаванском мосту в сторону Подола.

Главные новости Украины и мира на утро 29 марта

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Автор: Александр Топчий