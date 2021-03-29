Пробки в Киеве в понедельник утром, 29 марта, сковали основные магистрали города.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на мостах Киева
Сегодня наибольшие сложности с проездом в направлении правого берега есть на Южном мосту. Плотный трафик наблюдается на мосту Метро и мосту Патона.
Движение по Северному и Дарницкому мостам свободно в обоих направлениях.
Пробки на левом берегу Киева
Значительных пробок сегодня на левом берегу Киева пока не наблюдается.
Скопления транспорта на проспекте Бажана от Осокорков и далее по Южному мосту.
Ситуация на правом берегу Киева
На правом берегу Днепра затор наблюдается на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги в сторону Дорогожичей.
Пробки есть на улице Вадима Гетьмана от Индустриального моста до Караваевых Дач.
Плотный трафик наблюдается на проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях.
Читайте такжеМегаполисы без дорог. Как Украина может использовать этот опыт (укр.)
На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирская" до "Берестейской", и между центральным ЗАГСом и площадью Победы.
Пробка наблюдается на улице Юрия Ильенко при подъезде к метро Лукьяновская.
Пробка есть на Петровской аллее, также стоит Владимирский спуск из-за ДТП возле Филармонии.
Тянучка есть на улице Жилянской и улице Короленковской.
"Вечная" пробка наблюдается на Набережно-Рыбальской улице и Гаванском мосту в сторону Подола.
Главные новости Украины и мира на утро 29 марта
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram