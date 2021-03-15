Большую Житомирскую просто парализовало тройным ДТП.

По состоянию на утро понедельника, 15 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.

По данным Google Maps в частности, пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Любомира Гузара, на улицах Жилянской, Борщаговской, Николая Голего, Вадима Гетьмана.

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Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Университетской, Елены Телиги.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина, Соборности, Освободителей, Николая Бажана и на Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

ДТП в Киеве

Большую Житомирскую просто парализовало тройным ДТП с участием BMW, Nissan и троллейбуса. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, ночью пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте ДТП. Как сообщили в Telegram-канале Вартові еспресо авария произошла в ночь на 15 марта на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова, район Троещины.

По словам очевидцев, как только авто Skoda подъехало к светофору, на котором загорелся запрещающий сигнал, как в его заднюю часть въехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что легковушку смяло.

Мужчина и женщина, находившиеся в Skoda, получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.

Водитель внедорожника прошел проверку на состояние алкогольного опьянения, тест "Драгер" показал превышение допустимой нормы более чем в десять раз – 2,05 промилле.

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Автор: Виктория Гордиенко