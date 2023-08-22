Французы желают навсегда почтить мужество украинского народа.

На День Независимости Париж готовит несколько приятных сюрпризов для Киева и Украины, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

В интервью LB.ua Омельченко рассказал, что когда мэр Парижа Анн Идальго была в Киеве, она встречалась с президентом Зеленским, который вручил тогда Парижу знак отличия города-спасителя.

"Вы помните, что в первые дни и месяцы вторжения Париж стал убежищем для украинских беженцев, которые оттуда выезжали в другие города или страны. Анн Идальго пообещала назвать один из скверов Парижа в честь столицы украинского государства города Киева и народа Украины. Совет Парижа проголосовал за это решение, и 24 августа, в День Независимости, его откроют в самом центре города – вблизи Елисейского дворца. Это проявление уважения, ведь французы желают навсегда почтить мужество украинского народа", - сказал он.

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Омельченко добавил, что есть еще одна хорошая новость для Украины - на День Независимости Эйфелева башня будет светиться цветами украинского флага.

"Такое будет происходить уже во второй раз, и это беспрецедентное решение: раньше на башне можно было увидеть только цвета французского флага. Ни одна другая страна, кроме Украины, не почиталась так французами. Желто-голубой свет Эйфелевой башни увидят во всем мире", - уточнил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Эйфелеву башню в Париже вечером 14 июля 2022 года подсветили украинскими цветами – под конец масштабного празднования одного из главных праздников французов Дня взятия Бастилии.

При этом звучала песня нашего победителя на "Евровидении-2022" группы Kalush Orchestra "Стефания".

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