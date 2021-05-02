Погибшим оказался 23-летний Ярослав Пурик / Скриншот
В Днепропетровской области неподалеку от поселка Орель Царичанского района в реке нашли тело 23-летнего парня, которого разыскивали с 10 апреля.
Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Об этом пишет «Днепр оперативный».
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, тело обнаружили днем в субботу, 1 мая, оно находилось в трех метрах от берега. Спасателей вызвали полицейские.
Погибшим оказался 23-летний Ярослав Пурик, которого разыскивали с 10 апреля.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Израиле при обрушении трибуны на религиозном празднике погибли 44 человека
- В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденного ребенка
- Смерть ребенка от анорексии в Одессе: врачи рассказали подробности
- В США самоубийца спрыгнул с балкона и упал на прохожую: оба скончались
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram