Тело обнаружили 1 мая в реке.

В Днепропетровской области неподалеку от поселка Орель Царичанского района в реке нашли тело 23-летнего парня, которого разыскивали с 10 апреля.

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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, тело обнаружили днем в субботу, 1 мая, оно находилось в трех метрах от берега. Спасателей вызвали полицейские.

Погибшим оказался 23-летний Ярослав Пурик, которого разыскивали с 10 апреля.

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Автор: Катерина Шварц