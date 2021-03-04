Почти половина - 45% - говорят о равных возможностях в оплате труда для обоих полов.

Только 7% опрошенных граждан Украины считают, что у женщин больше возможностей в оплате труда, чем у мужчин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Относительно возможностей карьерного роста в Украине около половины опрошенных считают, что, как для мужчин, так и для женщин, они одинаковы. Несмотря на это треть убеждена, что у мужчин в этой сфере есть преимущества, в отношении женщин такого мнения придерживаются лишь 12%.

Зато относительно оплаты труда 45% считают, что у украинских мужчин здесь больше возможностей. Еще 45% говорят о равных возможностях обоих полов, только у женщин - 7%.

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Вместе с тем, в отношении возможностей в политике, то большинство (54%) говорит о лучших возможностях для мужчин, 37% - для обоих полов, только 6% - для женщин. Социологи отметили, что, оценивая возможности в упомянутых сферах, мужчины чаще говорили о равных возможностях обоих полов, чем женщины. В то же время женщины, наоборот, чаще указывали на лучшие возможности для мужчин. Также, чем старше респонденты, тем чаще они отмечали, что у мужчин больше возможностей, чем у женщин.

Социологи утверждают, что профессиональная сфера долгое время оставалась мужской, так же, как и политическая, и вся социальная. Поэтому мужчины меньше видят неравенство, потому что оно их почти не касается.

При этом, относительно распределения обязанностей в семье, около половины опрошенных отметили, что распоряжение бюджетом и организация отдыха является обязанностью как мужчины, так и женщины. В то же время треть отметили, как финансовыми, так и вопросами досуга чаще управляют женщины. Социологи заявили, что поскольку семье и домохозяйству женщины уделяют больше внимания, и это является их «работой», то, соответственно, они и распоряжаются. Стереотип «мужчина руководит на работе, женщина - дома» частично сохраняется.

63% опрошенных отметили, что в их паре нет четкой роли главы, и они совместно решают дела. О том, что главой является мужчина, сказали 21%, что женщина - 14%.

При этом, заработок денег в паре, по мнению двух третей, является сферой, где доминируют мужчины. 20% отметили, что зарабатывают в их паре оба одинаково. 13% сказали, что больше зарабатывает женщина. Профессиональная реализация все еще считается долгом и необходимостью в первую очередь мужчин, а, следовательно, они имеют возможности больше зарабатывать и испытывают невысокую конкуренцию со стороны женщин.

Как отмечают социологи, за последние пять лет постепенно уменьшается количество тех, кто говорит, что в их паре женщина чаще готовит еду и воспитывает детей. В то же время растет число тех, кто говорит, что главенство в семье - это общее дело обоих. В то же время, по сравнению с 2015 годом, возросло количество тех, кто утверждает, что больше зарабатывает мужчина, в прошлом году наблюдалась обратная тенденция. Домашние дела благодаря развитию технологий и бытовых сервисов требуют с каждым годом все меньше времени, а новая норма маскулинности предусматривает, что отец больше включен в процесс воспитания, а не только является «экономическим» придатком в семье.

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По данным опроса, хотя примерно одинаковое количество, как мужчин, так и женщин, говорят о совместном решении вопросов распоряжения бюджетом, отдыха и главенства, несмотря на это в этих вопросах часто наблюдалась конкуренция. Так, женщины чаще, чем мужчины говорили, что они распоряжаются деньгами (42%). Среди мужчин свое главенство в этом вопросе отметили 20%. По организации отдыха 39% женщин и 30% мужчин сказали, что чаще это их обязанность, чем партнера. Что касается «главенства» 21% женщин и 29% мужчин отметили, что эта роль принадлежит им. Итак, как утверждают социологи, «борьба» за то, кто главный, продолжается и далее. В то же время с вопросами доминирование в будущем определяться будет еще сложнее из-за уменьшения дифференциации ролей: что есть «мужским», а что - «женским».

*** Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 27-28 февраля 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во время телефонных интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,5%.

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Автор: Виталий Саенко