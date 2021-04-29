По мнению эксперта, ситуация в Украине остается очень опасной.

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко предупредил о реальной опасности для Украины из-за новых штаммов коронавируса из Индии и Бразилии.

Читайте такжеCOVID-19: Украина может стать первой в Европе по смертностиСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.

«Эти штаммы коронавирусной инфекции до сих пор неизвестны. Они характеризуются вторичной и третичной мутацией. Они являются более агрессивными, гораздо быстрее передаются от одного больного к другому. А потому и для украинцев существует реальная опасность из-за этого», - отметил он.

Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что «вирус никуда уже никогда не уйдет», а учитывая количество вакцинаций в Украине и небольшой процент переболевших, ситуация в стране будет оставаться очень опасной.

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Автор: Катерина Шварц