Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко предупредил о реальной опасности для Украины из-за новых штаммов коронавируса из Индии и Бразилии.
Читайте такжеCOVID-19: Украина может стать первой в Европе по смертностиСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.
«Эти штаммы коронавирусной инфекции до сих пор неизвестны. Они характеризуются вторичной и третичной мутацией. Они являются более агрессивными, гораздо быстрее передаются от одного больного к другому. А потому и для украинцев существует реальная опасность из-за этого», - отметил он.
Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что «вирус никуда уже никогда не уйдет», а учитывая количество вакцинаций в Украине и небольшой процент переболевших, ситуация в стране будет оставаться очень опасной.
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