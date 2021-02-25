Правда, нужно еще установить, с крыши какого дома упала глыба.

Во Львове снежная глыба серьезно травмировала женщину, у потерпевшей переломы ноги и руки. Огромная глыба упала с крыши жилого дома, когда женщина подходила к нему. Теперь в больнице она готовит иск в суд.

Читайте такжеВо Львове на женщину с крыши упала снежная глыба: ее госпитализировали с сотрясением мозгаКак говорится в сюжете ТСН до своего дома Татьяна не дошло три метра. Возвращалась с работы, как неподалеку от подъезда на нее упала снежная глыба. "Я иду себе, смотрю, что ничего не висит, немножко капает... Иду и слышу, что кто — то кричит, Я немножко пригибаюсь и все, я больше не помню", - рассказывает потерпевшая Татьяна Грачева.

Женщина чудом успела отклониться - это уберегло ей жизнь. Глыба не попала в голову, зато тяжело травмировала правую руку и ногу. "Это, наверное, как в аварию попасть, то есть ты идешь, ничего себе не думаешь и тут тебя прибивает. Не знаю, как мне так повезло, что голову пригнула, потому что я бы поехала не в больницу уже", — говорит Татьяна.

Врачи говорят, что у 35-летней пациентки переломы ключицы и голени. Последний - такой, что одним лишь гипсом кость не срастить. "Пациентка поступила в состоянии средней тяжести. Ждет оперативное вмешательство, стабилизация перелома с последующей реабилитацией", — говорит травматолог больницы скорой помощи Орест Приступлюк.

Потерпевшая уверена, что глыба упала из дома, где она живет, за его состояние отвечает коммунальное предприятие. Впрочем, там ТСН уверяют, что сосулька не их. Мол, упала с крыши соседней многоэтажки. Ею занимается общество совладельцев. Коммунальщики даже показывают фото, где висит нацепленная ОСМД ограждающая лента. "Я думаю, что пренебрегла обычными мерами безопасности. Надо было обойти по дороге, там совсем маленькое движение автотранспорта, а она просто, или перешагнула, или подняла ленту", — убежден директор ЛКП "Хозяин" Валерий Таракулов.

Чья сосулька – их, или жековского дома в ОСМД говорят, не знают. Ныне оградительная лента оборвана и лежит на земле. Кто ее сорвал, никто не видел.

Действительно можно было обойти опасный участок вдоль ленты. Для этого надо выйти на проезжую часть, впрочем, выход перекрывают большие сугробы снега.

Потерпевшая женщина хочет идти в суд. Впрочем, к кому судиться, к ЖЭКу или ОСМД — не знает. "Труднее всего будет доказать, с какой крыши упала эта ледяная глыба. Установить это возможно исключительно при помощи свидетелей или камер видеонаблюдения", — отмечает юрист Тарас Зубач.

Сейчас Татьяна собирает доказательства материального ущерба. В больнице с переломом голени проведет минимум два месяца. Да и неизвестно, когда после этого выйдет на работу, а работает она фитнес-тренером. И ноги, без преувеличения, ее кормят.

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Автор: УНИАН