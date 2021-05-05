На школьнице были синие джинсы, серая кофта, синяя олимпийка и черные кроссовки.

В Киеве полиция разыскивает пропавшую 10-летнюю девочку Кристину Городецкую.

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Отмечается, что утром 5 мая ребенок ушел в школу №262 в Подольском районе столицы. Однако в учебное заведение девочка так и не дошла.

На ней были синие джинсы, серая кофта, синяя олимпийка и черные кроссовки. На плечах был рюкзак черного цвета.

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Автор: Катерина Шварц