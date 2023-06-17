У украинцев появится возможность подать документы на оружие в электронном кабинете через Единое окно для граждан.

В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРО), который поможет автоматизировать учет оружия и сделать процесс получения разрешений удобным и доступным для украинцев.

Как сообщили в Military Media Center, ЕРО будет иметь целый ряд преимуществ, среди которых: упрощенная процедура получения разрешений; легкость получения информации о своем зарегистрированном оружии; отсутствие необходимости посещения органа Нацполиции для получения услуги.

При этом произойдет несколько изменений. В частности, будет введен переход разрешений в электронный формат; возможность подать документы на оружие в электронном кабинете через Единое окно для граждан; в приложении "Дія" в будущем будет отображаться информация об оружии и разрешениях; вместо бумажных бланков будут формироваться выдержки из ЕРО с QR-кодами.

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При подаче документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина" нужно зайти на портал "Единое окно гражданина", авторизоваться, после этого оформить заявку и подать пакет необходимых документов, добавить сканкопии, заверить копии электронной подписью и отправить заявку.

Реестр оружия в Украине

Об упорядочении оборота оружия в Украине говорили уже давно. В МВД говорили о реестре оружия еще в конце 2021 года. Там рассчитывали, что он "будет иметь положительный социально-ощутимый результат". Особенно преодоление коррупционной составляющей в сфере оборота оружия.

А в конце марта этого года в МВД анонсировали запуск ЕРО на июнь.

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