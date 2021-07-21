Единственным органом, контролирующим применение государственного языка при демонстрации фильмов в Украине, является Уполномоченный по защите государственного языка, отметил регулятор.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не получал обращений или актов от Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя относительно нарушений закона о государственном языке на телеканалах.

Об этом идет речь в заявлении главы Нацсовета Ольги Герасимьюк.

"Национальный совет с 16 июля 2021 года и до этого момента не получал никаких обращений или актов от Уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат ложную или неполную информацию", - отметила Герасимьюк.

В то же время она уточнила, что следить за выполнением норм при распространении и демонстрации фильмов в Украине, согласно части шестой статьи 56 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", должен Уполномоченный по защите государственного языка, поскольку Нацсовет не наделен правом осуществлять подобный контроль.

"Контроль за выполнением Закона о государственном языке – это прямая ответственность специального Уполномоченного", - говорится в тексте заявления.

Также в Нацсовете указали, что поддерживают просьбу индустрии четко разграничивать фильмы и остальные программы, по поводу которых Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не вводит никаких новых правил.

"Выражаем надежду на то, что медиа будут глубоко изучать проблематику перед публикацией, ведь это первое правило при освещении таких чувствительных тем, как языковой вопрос", - резюмировала Герасимьюк.

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Автор: Григорий Бондарь