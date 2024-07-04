По состоянию на сейчас, согласно постановлению №650, ФЛП не может получить бронь и забронировать своих работников. Такая возможность может появиться только после принятия определенных законодательных изменений. Так, на рассмотрении ВР находится законопроект №11331-1 по экономическому бронированию для ФЛП – внесение ежемесячного платежа в размере от 6 до 50 тысяч гривень, однако это решение еще далеко до воплощения в жизнь.

Поэтому, нужно ли закрывать ФЛП, если мобилизовали? Сам факт мобилизации физического лица-предпринимателя не является основанием для автоматического прекращения предпринимательской деятельности. На это прямо указывает ч. 3 ст. 39 "О воинской обязанности и военной службе".

Поэтому можно принять два решения.

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Закрыть ФЛП. Это возможно сделать даже дистанционно с помощью приложения "Дія". Не закрывать ФЛП.

В первом случае, для закрытия офлайн, нужно подать заявление в Центр предоставления административных услуг. Его можно отправить по почте, однако подпись должна быть заверена нотариально. Если у ФЛП есть наемные работники, с ними необходимо расторгнуть трудовые отношения. При этом, согласно п. 10 статьи 40 КЗоТ предприниматель не обязан заранее предупреждать работника о прекращении трудового договора (такая возможность предусмотрена только во время особого периода и именно в случае мобилизации ФЛП-работодателя).

ФЛП, которые работали по упрощенной системе налогообложения, должны в течение 40 дней после окончания квартала подать декларацию плательщика единого налога. Уплатить единый налог за месяц, в котором было закрыто ФЛП (или за квартал, если третья группа ЕСВ) и подать декларацию за квартал (в месяце закрытия ФЛП).

ФЛП на общей системе налогообложения должны в течение 30 дней после закрытия подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах. Она подается за период с начала года до дня, когда было закрыто ФЛП. В течение 10 дней после подачи отчетности нужно уплатить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор.

Во втором случае, не закрывая ФЛП, можно не платить налоги и не подавать отчеты. Однако в этом варианте есть определенные нюансы и риски возникновения налогового долга.

Стоит напомнить, что вести предпринимательскую деятельность через ФЛП в свободное время не запрещено, если предприниматель не относится к военным должностным лицам.

А если ФЛП имеет наемных работников, но не имеет возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, то может уволить их, или, оформив доверенность, уполномочить другое лицо выплачивать им заработную плату и удерживать из нее (или других доходов) НДФЛ, военный сбор и ЕСВ. При этом, обязанность уплатить эти налоги остается за самим ФЛП и сделать это необходимо в течение 180 календарных дней с даты демобилизации.

Порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком обязанностей, определенный в Налоговом кодексе Украины и утвержденный приказом Минфина от 29.07.2022 №225 (далее – Порядок №225).

В нем также представлен перечень оснований (одним из которых, в частности, является призыв на военную службу во время всеобщей мобилизации) и документов, подтверждающих невозможность ФЛП своевременно выполнить налоговую обязанность (военный билет или другой документ, выданный соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву по мобилизации на особый период). Если контролирующий орган примет соответствующее решение, к такому налогоплательщику не применяется ответственность, предусмотренная законодательством.

Когда может возникать налоговый долг? Стоит заметить, что плательщикам единого налога первой и второй группы, ЕН начисляется независимо от того, осуществляют они деятельность или нет. Соответственно, за все время прохождения военной службы может формироваться налоговый долг. Поэтому, если такие ФЛП не выполняют налоговые обязательства, стоит подать в налоговую заявление и документы, подтверждающие прохождение военной службы. Налоговая отменит начисление ЕН в интегрированной карточке плательщика за весь период мобилизации в период действия военного положения в Украине, а также примет решение об отмене налоговых требований.

Так что фактически, несмотря на установленные законом гарантии для мобилизованного ФЛП, ему все же могут начислять штрафы и налоговый долг во время прохождения военной службы, до дня подачи им соответствующего заявления (в течение 10 дней после демобилизации).

Поэтому в налоговый орган с заявлением о призыве на военную службу вместе с подтверждающими документами следует обратиться сразу после мобилизации (можно через электронный кабинет). А после демобилизации подать второе заявление – в течение 10 дней (в соответствии с абз. 2 п. 25 подраздел 10 раздел XX "Переходные положения" НКУ).

Если же произошло непоправимое и военнослужащий погиб, то ФЛП будет прекращено на основании копии свидетельства о смерти такого лица (ч.4 ст.18 ЗУ "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований").

В то же время, это не означает, что исчезнет налоговый долг. Ведь, согласно п. 99.1 ст. 99 НКУ, выполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физического лица (в том числе физического лица - предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) в случае его смерти или объявления судом умершим, осуществляется его наследниками, принявшими наследство (кроме государства), в пределах стоимости имущества, которое наследуется, и пропорционально доле в наследстве на дату его открытия. То есть, налоговый долг переходит к наследникам и должен быть погашен.

Таким образом, в случае смерти мобилизованного ФЛП, налоговые органы могут заявить требования к его наследникам по поводу неуплаты налоговых долговых обязательств. Но при наличии документов, подтверждающих прохождение военной службы, сумма налогового обязательства может быть отменена.

Наталья Коровина, заместитель управляющего партнера адвокатского объединения "Актум Групп"