Украинцы могут докупить года страхового стажа для выхода на пенсию, но не всем по карману эта сумма.

В Украине действует минимальный страховой стаж для выхода на пенсию. Чтобы получать пенсию по возрасту, каждый гражданин должен отработать определенное количество лет. При этом в страховой стаж засчитываются только те года, в которые работник каждый месяц платил страховой взнос.

Мы рассказали, какой нужен страховой стаж для пенсии в 2024 и за сколько можно докупить недостающие года.

Сколько нужно страхового стажа для выхода на пенсию

С каждым годом минимальный размер страхового стажа для получения пенсии растет. Вот сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию:

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в 60 лет - 31 год стажа;

в 63 года - 21 год стажа;

в 65 лет - 15 лет стажа.

В страховой стаж включают декрет по уходу за ребенком до 3 лет, период получения помощи по безработице или пенсии по инвалидности. Для его подтверждения иметь трудовую книжку необязательно.

Пенсия в Украине, если не хватает страхового стажа или он вообще отсутствует, в 2024 году составляет 2361 гривен. Это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Как узнать свой страховой стаж Украина

Страховой стаж гражданина указан в справках ОК-5 и ОК-7, которые можно заказать на веб-портале Пенсионного фонда или на сайте Дія.

Сколько стоит купить страховой стаж в 2024 году

Украинцы, которым не хватает лет стажа для выхода на пенсию, могут докупить недостающие года. Год засчитывается за страховой стаж, если за каждый месяц уплачено минимум 1760 гривен взноса. Такую сумму можно доплатить самостоятельно, даже не работая, чтобы хватило для выхода на пенсию.

Таким образом, купить страховой стаж в Украине стоит 1760 за месяц или 21480 гривен за один год. Эту сумму можно выплатить заранее (до достижения пенсионного возраста), если гражданин знает, что ему не хватит стажа в будущем.

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