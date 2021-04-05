В столице полицейские усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, в составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте.
Читайте такжеОчереди в метро, заоблачные цены на такси: как Киев встретил первый день локдауна
Столичные правоохранители проверяют наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные документы.
Кроме того, работники полиции патрулируют лесопарковые зоны и другие общественные места, где возможно скопление граждан.
Также с помощью громкоговорителей полицейские обращаются к прохожим и призывают выполнять карантинные требования.
Локдаун в Киеве
- Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности, но власти города усилили карантин еще с 20 марта.
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады, обучение в школах переведено в онлайн режим.
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля.
- Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram