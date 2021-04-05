С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.

В столице полицейские усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, в составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте.

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Столичные правоохранители проверяют наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные документы.

Кроме того, работники полиции патрулируют лесопарковые зоны и другие общественные места, где возможно скопление граждан.

Также с помощью громкоговорителей полицейские обращаются к прохожим и призывают выполнять карантинные требования.

Локдаун в Киеве

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности, но власти города усилили карантин еще с 20 марта.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады, обучение в школах переведено в онлайн режим.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля.

Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

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Автор: Инна Андалицкая