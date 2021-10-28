Исследование показало, что главный мотивирующий фактор переезда трудовых мигранток в Польшу - экономический.

В Польше 85% украинских женщин работают ниже своей специальности и только для 15% украинок переезд был связан с работой по специальности и не предполагал опыта физического труда на предприятии.

Это свидетельствуют данные исследование "Пульс трудовой миграции: женский портрет", проведенного в августе аналитическим центром компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Исследование показало, что главный мотивирующий фактор переезда трудовых мигранток в Польшу – экономический, то есть заработать денег. Зато все опрошенные без исключения участницы исследования намерены продвигаться в карьере, а также получить образование в польских вузах.

В исследовании отмечают, что в польских общественных кругах до сих пор существует стереотип о том, что женщины из Украины работают в Польше как неквалифицированные работницы или на физической работе, имеют низкий уровень образования, у них нет амбиций развивать карьеру и приезжают в страну не только за деньгами, но и строить личную жизнь.

Согласно данным, подавляющее большинство украинок действительно ехали в Польшу работать физически: в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере торговли и HoReCa. Причем они часто сознательно выбирают те виды работ, которыми бы не занимались в Украине. На родине женщины работали в сфере предоставления услуг, педагогами, государственными служащими, были предпринимательницами, студентками или учеными. Женщины полностью осознают более низкий уровень конкурентности по сравнению с гражданами Польши из-за незнания польского языка, отсутствия предварительной информации о процедурах легализации и отсутствия понимания своих дальнейших планов.

Планы по проживанию

Большая часть опрошенных женщин намерена остаться жить в этой стране. Респондентки отмечают, что качество их жизни в Польше значительно выше независимо от того, где они работают. Среди причин, помимо высших заработков, называют безопасность, комфорт и чистоту в городах. 11% участниц уже приобрели жилье в ипотеку и еще 15% планируют это сделать.

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По наблюдениям участников исследования, переезд на обучение в Польше в настоящее время становится все более популярным, особенно среди молодежи, а также среди женщин, имеющих высшее образование, трудовой или предпринимательский опыт в Украине.

Какие проблемы чаще всего возникают

Среди проблем, с которыми сталкивались женщины в Польше - трудности с поисками жилья из-за предвзятого отношения собственников к иностранцам, не всегда дружеское отношение со стороны коллег, а также большая нагрузка в работе. Зато чаще всего больше осложнений и неприязненное отношение они испытывали со стороны коллег-украинцев, которые дольше работают на предприятии.

Примечательно, что ни одна из участниц не назвала заключение брака с поляком как способ остаться в стране. Женщины полагаются на возможности улучшить работу и качество своей жизни своими силами.

Также распространенной является практика, когда украинцы приезжают в Польшу парами или семьями.

Главным пожеланием участниц исследования относительно работы и жизни в Польше было соблюдение их трудовых прав и упрощение процедур и сроков легализации.

Как проводилось исследование

Эксперты изучали взгляды и опыт социальной интеграции трудовых мигранток из Украины в Польше методом фокус-групповых дискуссий и глубинных интервью. На момент проведения исследования в Польше женщины имели опыт работы от 6-ти месяцев до 11 лет.

Автор: Олег Давыгора