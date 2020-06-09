Польша передала украинским военным медикам гуманитарную помощь для противодействия COVID-19

Помощь включает защитные маски и костюмы, пульсоксиметры, мешки Амбу для ручной вентиляции легких и др.

Польша передала украинским военным медикам гуманитарную помощь для противодействия распространению коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи помощи от польского представительства Фонда международной солидарности в Украине состоялась в национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.

Как заявил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки, важно, чтобы помощь была отправлена в военно-полевые госпитали, в том числе на передовую на Донбассе.

Читайте такжеВ армии за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19 - командование Медицинских сил

"Мы очень хорошо понимаем, что украинские солдаты и Украина защищают не только свою территорию, они защищают также Польшу. Это также наши герои и наши раненые, и мы очень хорошо понимаем, что это наша общая угроза, наш общий вызов - этот конфликт", - отметил Цихоцки.

Посол добавил, что коронавирус не зависит от войны, но также надо понимать сложную ситуацию. "В условиях конфликта еще сложнее бороться с эпидемией", - заявил он.

Аналогичную помощь Польша уже предоставила украинским военным во Львове, Бердичеве и Виннице. "Мы надеемся, что в это сложное время благодаря солидарности мы победим", - подчеркнул дипломат.

В свою очередь, председатель правления Фонда международной солидарности Рафал Дзеньчоловский сообщил, что ситуация с коронавирусом требует солидарности, поэтому фонд уже почти два месяца осуществляет соответствующие мероприятия.

По его словам, сегодня гуманитарная помощь, которую польская сторона передает Украине, включает 5 тыс. защитных масок, 500 одноразовых защитных костюмов, 100 пульсоксиметров, 34 мешка Амбу для ручной вентиляции легких, 18 медицинских шкафов, 3 индикатора внутриглазного давления, медицинский стерилизатор и аквадистиллятор.

Также Цихоцки добавил, что эти защитные средства были приобретены в Украине, что свидетельствует о том, что Польша помогла украинским производителям и бизнесу.

Помощь оценивается в сумму около 500 тыс. грн.

Как сказал посол, в последнее время Польша предоставила Украине гуманитарную помощь в медицинской сфере в связи с COVID-19 на сумму около 100 тыс. долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram