Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 13 декабря в мире зафиксировано около 72 миллионов случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,6 миллиона человек. При этом почти 47 миллионов пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностированы 894215 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 9176 украинцев.
За все время пандемии 501564 человек выздоровели, 15154 больных – скончались.
Данные по COVID-19 в Киеве
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 1125 человек.
Всего в столице COVID-19 заболели 91138 людей. Коронавирус унес жизни 1584 больных, преодолели болезнь 28817 киевлян.
Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 13 декабря
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