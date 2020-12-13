Число случаев заражения коронавирусом в мире составляет около 62 миллионов. В Украине COVID-19 заболели более 894 тысяч человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 13 декабря в мире зафиксировано около 72 миллионов случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,6 миллиона человек. При этом почти 47 миллионов пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностированы 894215 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 9176 украинцев.

За все время пандемии 501564 человек выздоровели, 15154 больных – скончались.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 1125 человек.

Всего в столице COVID-19 заболели 91138 людей. Коронавирус унес жизни 1584 больных, преодолели болезнь 28817 киевлян.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 13 декабря

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Автор: Алина Вишневская