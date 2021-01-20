Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

Украине 40% граждан считают, что это введение январского локдауна уменьшит уровень заболеваемости COVID-19, 55% придерживаются противоположного мнения.

Читайте также"Важно получить информацию": названо условие для досрочного прекращения локдаунаОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в середине января.

В частности, введение локдауна с 8 по 24 января поддерживают 51% респондентов, не поддерживают - 46%.

По оценке социологов, поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре ее поддерживали 56%). 40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре - 52%), 55% - противоположного мнения. Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

Больше в пользу этой инициативы высказываются люди старшего возраста, женщины и те, кто боится заболеть.

Локдаун в Украине

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работает общественный транспорт.

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Автор: Константин Гончаров