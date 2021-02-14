В прошлом году поженились 168 тысячи пар, а в 1991 году их было 493 тысячи.

Количество браков в Украине уменьшилось втрое за последние 30 лет, до 168 тысяч пар в год.

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Об этом сообщает пресс-служба платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.

"За последние 30 лет количество браков уменьшилось в 3 раза. В 2020 году было официально зарегистрировано 167,9 тысячи браков, тогда как в 1991 году — 493 тысячи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году было зарегистрировано на 29% браков меньше, по сравнению с 2019 годом.

По информации Opendatabot, количество разводов также уменьшается, хотя и не так быстро. В 1991 году развелось 200 тыс. 810 пар, а в 2020 году — 119 тыс. 253 пары.

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Автор: Дмитрий Захаров