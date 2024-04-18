Для подготовки к НМТ учебным заведениям рекомендовали перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое.

В Киеве последний звонок для школьников в этом учебном году прозвучит 31 мая, информируют в Киевской городской госадминистрации.

Такое решение принято с учетом того, что школы Киева в 2023/2024 учебном году не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул, не корректировали структуру учебного года и работали по образовательным программам, одобренным педагогическими советами - в соответствии с графиком.

Также сообщается, что в рамках подготовки к национальному мультимедийному тестированию учебным заведениям рекомендовано применить в мае 2024 года для выпускников/выпускниц 11-х классов модель трансформера. То есть перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое.

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Выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:

с 31 мая по 7 июня - свидетельство о получении начального образования;

с 13 по 19 июня - свидетельство о получении базового среднего образования;

с 20 по 26 июня - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Обучение во время войны: что известно

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что образовательный процесс начнется 1 сентября и продлится до 28 июня 2024 года.

Областным военным администрациям и учредителям учебных заведений поручили обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью.

Украинские школы самостоятельно выбирают формат обучения, но в Министерстве образования рекомендовали вернуться к очному в случае соблюдения всех мер безопасности.

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