Помощь будет отправлена в больницы, школы, детские сады, интернаты и центры для временно перемещенных лиц по всей Украине.

Кока-Кола совместно с Обществом Красного Креста Украины передадут 54 генератора и 5 тысяч спальных комплектов украинским гражданам, которые больше всего в этом нуждаются, сообщили в компании.

"Компания Кока-Кола, Coca-Cola HBC и Фонд Кока-Кола продолжают поддерживать Украину в эти сложные времена. Благодаря сотрудничеству Фонда Кока-Кола и Общества Красного Креста Украины, 54 электрогенератора сейчас передаются в больницы, школы, детские сады, интернаты и центры для временно перемещенных лиц", - сообщили в компании Кока-Кола.

Согласно отчету, 40 из этих 54 генераторов имеют мощность 10 кВт, а 14 - по 50 кВт каждый. Они будут размещены преимущественно в городе Запорожье, который находится относительно близко к линии фронта, населенных пунктах Львовской области, которые стали домом для сотен тысяч украинцев, и нескольких территориальных громадах Закарпатья.

Видео дня

Спальные наборы, а их 5000, состоят из одеяла, подушки, постельного белья и полотенца. Они будут направлены в 17 учреждений, принимающих внутренне перемещенных лиц.

"Модульный городок для ВПЛ в Сиховском районе Львова получит 1 410 комплектов, Житомирская больница № 1 - 485 комплектов, 220 комплектов - общежитие Запорожской политехники и другие", - уточнили в компании.

Кока-Кола не впервые помогает украинцам, пострадавшим от войны. В декабре 2022 года компания доставила в Украину 70 тысяч продуктовых наборов.

"Зимой Кока-Кола привезла в Украину 70 тысяч продуктовых наборов для жителей пострадавших громад и внутренне перемещенных лиц, а сейчас Фонд Кока-Кола усиливает учреждения, которые принимают внутренне перемещенных лиц - модульные городки, общежития, больницы, интернаты, амбулатории и другие, снабжая их одеялами, подушками, постельным бельем и генераторами. Также электрогенераторы поедут в громады в разных уголках Украины. Это сделает сообщества менее уязвимыми и более защищенными, более устойчивыми к вызовам", - говорит директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик.

Кроме того, Кока-Кола взяла на себя обязательство восстановить разрушенный детский сад в селе Богдановка Броварского района.

Для того, чтобы продолжать оказывать эффективную помощь украинским общинам, Кока-Кола укрепляет сотрудничество с Обществом Красного Креста Украины.

"Более 14 лет продолжается сотрудничество Общества Красного Креста Украины с системой компаний Кока-Кола в Украине. С начала полномасштабного вторжения мы аккумулируем все возможные ресурсы и работаем над тем, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь объединяя наши усилия, мы поможем многим людям и огромадам, оказавшимся в затруднительном положении", - подчеркнул генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Как сообщал УНИАН, завод Кока-Кола в Великой Дымерке под Киевом, который был остановлен в первый день полномасштабного вторжения, возобновил свою работу в мае 2022 года после деоккупации Киевской области.