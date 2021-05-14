У Кличко предлагают определять две составляющих территориальной обороны: военную и гражданскую, что позволит привлекать подразделения территориальной обороны уже в мирное время.

Киевсовет обратился к Кабмину и Верховной Раде относительно объединения усилий в разработке законопроекта, который урегулирует вопрос функционирования эффективной системы территориальной обороны.

Решение поддержали 77 депутатов, сообщает официальный сайт КГГА. Обращение разработано по инициативе «Удара» и подано лидером партии Виталием Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что законопроект должен быть разработан и принят в сжатые сроки.

«Еще в 2015 году Планом законодательного обеспечения реформ в Украине была предусмотрена разработка и принятие закона «О территориальной обороне Украины». Но в государстве, которое 8-ый год противостоит вооруженной агрессии, до сих пор нет закона, который бы детально урегулировал вопрос территориальной обороны Украины. Учитывая то, что сегодня Россия держит возле границы с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года, крайне необходимым является принятие в сжатые сроки современного закона об основах территориальной обороны Украины», - подчеркнул лидер «Удара».

Он отметил, что отсутствие согласованной позиции органов государственной власти привело к тому, что такой острый вопрос до сих пор остается не урегулированным на уровне профильного закона.

«Именно поэтому Киевский городской совет обращается к Кабинету министров Украины как высшему органу в системе органов исполнительной власти, и к Верховной Раде Украины с требованием объединить усилия разработчиков законопроектов и принять в сжатые сроки закон, который урегулирует вопросы функционирования современной и эффективной системы территориальной обороны», - добавил Кличко.

Он отметил, что соответствующий закон должен:

Четко регламентировать и детализировать полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, военного управления, закрепить права и обязанности общественных организаций и граждан, задачи составляющих сил сектора безопасности и обороны, определить источники финансирования мероприятий, общий состав, структуру, численность подразделений территориальной обороны, их подчинение и порядок комплектования и тому подобное;

Определять две составляющих территориальной обороны: военную и гражданскую, что позволит привлекать подразделения территориальной обороны уже в мирное время;

Предусмотреть законные основания привлечения в мирное время подразделения территориальной обороны к выполнению задач, связанных с защитой и помощью населению, к участию в выполнении других ограничительно-режимных мероприятий, которые осуществляются в порядке и на условиях, определенных законодательством Украины.

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Автор: Иван Бойко