Чтобы хоть как-то уменьшить разрыв между доходом и уровнем инфляции, Украине необходимо повышение "минималки".

Минимальная зарплата в Украине - один из главных индикаторов уровня жизни, который влияет на благосостояние значительной части населения.

По состоянию на 2024 год "минималка" составляет 8000 гривень, и этот показатель важен для работников, предпринимателей и всех, кто рассчитывает на стабильность экономики страны.

Минимальная зарплата в Украине - что нас ждет

В 2025 году, как ожидается, минимальная зарплата в Украине может вырасти, продолжая тенденцию, которая наблюдается из года в год. Однако, чиновники не берутся обещать, что это произойдет. К примеру, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, комментируя возможные изменения, отметила, что повышение минимальной заработной платы в 2025 году даже на 100 гривень будет стоить бюджету 5,3 миллиарда.

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В то же время, экономисты прогнозируют, что для поддержания уровня жизни, минимальная зарплата в Украине в 2025 году должна увеличиться хотя бы на 10-15%. Предполагается, что эти изменения могут быть приняты правительством для того, чтобы хоть как-то уменьшить разрыв между минимальным доходом и уровнем инфляции.

Прожиточный минимум в Украине

Прожиточный минимум также является важным фактором, ведь именно его изменения определяют, какой минимальный доход будет достаточен для покрытия базовых потребностей граждан. Сегодня он составляет 2920 гривень в месяц.

И, принимая во внимание рост цен и инфляцию, эксперты высказывают мнения, что "минималка" в Украине в 2025 году просто обязана быть увеличена, чтобы поддерживать прожиточный минимум, который рассчитывается исходя из потребностей в питании, жилье и услугах.

Считается, что увеличение "минималки" в Украине может иметь позитивные последствия для экономического роста, так как оно способствует повышению покупательной способности граждан и стимулирует малый и средний бизнес. С другой стороны, рост минимальной зарплаты несет риски для предпринимателей, особенно для малого бизнеса, который может ощутить дополнительное финансовое давление.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать свой стаж в Украине.

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