Как уберечься от взрыва газа в доме

К сожалению, нет мер, которые давали бы стопроцентную защиту от взрыва. Утечка газа может возникнуть у соседей, а пострадают все. Но внести свой небольшой вклад в минимизацию рисков взрыва может каждый.

Утром 21 июня 2020 года в жилом многоэтажном доме на Позняках в Киеве произошел взрыв. Разрушены были несколько этажей, есть погибшие.

По предварительным данным, вызвал его взрыв бытового газа. И такие трагедии в Украине не редкость - чего только стоят масштабные взрывы с большим количеством погибших и пострадавших в Дрогобыче в августе 2019 года, в Николаеве в июне 2014 года, в Днепре в октябре 2007 года. И это уже не говоря о регулярных мелких взрывах, разрушающих отдельные квартиры, дачные дома или гаражи.

Не удивительно, что после каждой новой трагедии многие задумываются, а как же можно обезопасить себя от подобных трагедий? Тем более, учитывая тот факт, что во многих украинских домах установлены газовые плиты или газовые котлы для отопления помещения и подогрева воды. Вдобавок к этом, в старых домах часто установлено старое оборудование, да и не все украинцы могут себе позволить его регулярное обновление и проверку.

Еще одна опасность газа - сам по себе он без цвета и запаха, а воздействует он медленно. Так, что его можно не сразу почувствовать. Более того, при определенной концентрации в воздухе газ взрывается, а поскольку газ горюч - в результате возможен пожар. Кроме того, газом и продуктами его горения можно отравиться.

Как минимизировать риск взрыва бытового газа в квартире или доме

1. Если вам кажется, что вы почувствовали запах газа, не стесняйтесь сразу звонить газовикам по номеру аварийной службы 104. Выезжать на подобные вызовы, причем бесплатно, - это их работа. Ведь лучше перебдеть, чем недобдеть. Сам по себе природный газ невидим и ничем не пахнет, поэтому его утечку трудно заметить. Поэтому в природный газ, которые поступает к потребителям, вводят этилмеркаптан - соединение этанола и сероводорода, имеющее характерный запах. При появлении в помещении этого запаха нужно перекрыть вентиль на трубе, распахнуть кухонное окно и входную дверь, чтобы создать сквозняк. Для надежности - предупредите об утечке соседей.

2. Установите детектор газа. Большинство современных газовых плит продают уже с защитой от утечки газа. Однако если, например, у вас нет газовой плиты, но есть газовый котел - нужно установить отдельный детектор газа. Они бывают либо встроенными, либо автономными. Последние стоят сравнительно недорого и их можно купить в любом строительном гипермаркете или в интернете. Как правило, при малейшей утечке газа такое оборудование подает звуковой сигнал, а в случае со встроенным датчиком - перекрывает подачу газа.

3. Правильно используйте газовое оборудование. Если уходите или уезжаете надолго из квартиры или дома - обязательно перекрывайте газовый вентиль. Ведь утечка может произойти, когда вас не будет дома, прийдя домой вы включите свет, а от искры газ взорвется.

Кроме того, перед тем, как использовать плиту, следует ненадолго проветрить кухню. Таким образом, если в помещении собрался газ, он успеет хоть немного выветриться, и тогда риск будет минимизирован. При этом спичку нужно зажигать до того, как открывать подачу газа к плите.

Если вы замечаете какие-то странности в работе вашей газовой плиты - пламя коптит, вместо синего стало желтым, шипит или просвистывает - сразу выключайте ее, перекрывайте вентиль, проветривайте помещение и звонить в газовую службу.

4. Проводите профосмотр вашей техники. Исправность газовой плиты и внутриквартирного газового оборудования - это ответственность собственников квартир. Делать профосмотр желательно не реже, чем раз в три года.

5. Позаботьтесь о вентиляции. Хороший воздухообмен - один из самых надежных способов профилактики взрыва, ведь для взрыва газа нужна его определенная концентрация в воздухе. В частности, вентиляция должна быть над вашим газовым оборудованием.

6. Подумайте над отказом от газовой плиты. Сейчас на рынке хватает предложений более безопасных электрических или индукционных плит, причем самого разного размера и ценовой категории. Возможно, это для вас непривычно, но поможет обезопасить вас, ваших близких и соседей от трагедии.

7. Будьте бдительны. Вы можете сколько угодно соблюдать все меры безопасности, но никто не обезопасит вас от недобросовестных соседей или прочих форс-мажоров. Если вы слышите запах газа за пределами вашей квартиры, смело звоните в газовую службу.

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К сожалению, нет мер, которые давали бы стопроцентную защиту от взрыва. Утечка газа может возникнуть на другом этаже, а от последствий пострадают все. Но внести свой небольшой вклад в минимизацию рисков взрыва может каждый.

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