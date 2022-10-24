В таких делах меняют личные данные, место жительства, любую информацию, лишь бы человек чувствовал себя в безопасности, давая показания.

В каждом из освобожденных от россиян украинских регионов фиксируются факты сексуальных преступлений, совершенных против граждан нашей страны.

Как рассказала в интервью LB.ua прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко, пережившие сексуальное насилие боятся двух вещей.

"Первое - это осуждение соседей. Здесь наша цель - доказать человеку, что всегда виновен в таком преступлении исключительно обидчик. Пострадавший человек никогда не может быть виновным. Второе — возвращение военных РФ", - поделилась она.

Именно поэтому в таких делах меняют личные данные, место жительства, любую информацию, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, давая показания.

"Люди боятся, что оккупанты вернутся. Поэтому очень боятся об этом рассказывать. По нашим наблюдениям, это где-то 50% на 50%, когда половина пострадавших не обращается за помощью из-за такой боязни. Мы должны понять этих людей, поскольку они на самом деле очень-очень испуганы", - говорит Диденко.

Она добавила, что такие люди пытаются забыть ужасы. Поэтому специалисты им объясняют, что никто из них не будет бежать и заявлять на весь мир об этих гражданах.

Сексуальные преступления россиян в Украине

Ранее в комментарии изданию Sky News 42-летняя Вика и 44-летняя Наташа из поселка под Киевом рассказали ужасные истории о том, как их изнасиловали оккупанты.

На Киевщине 11-летнего мальчика изнасиловали на глазах у его матери. Когда с ним начала работу психолог, он рисовал лишь черным цветом.

Изнасилованная в Буче Киевской области пятью оккупантами и забеременневшая 14-летняя девушка планировала оставить ребенка, рассказывала с согласия родителей пострадавшей психолог Александра Квитко.

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