Депутат подчеркнула, что многие продают свое имуществов Украине и выезжают за границу.

Перед началом нового учебного года из Украины выехали примерно 300 тыс. детей. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Она отметила, что такое количество выехавших детей вызывает серьезное беспокойство властей. Южанина высказала мнение, что такая ситуация свидетельствует о том, что родители детей не получают сигналов от власти по поводу планов на будущее, в частности, касательно осенне-зимнего периода и военных возможностей государства.

Депутат подчеркнула, что многие продают свое имуществов Украине и выезжают за границу, в основном в Польшу.

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"Это значит, люди... не слышат от власти, какой план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают квартиру, имущество и уезжают. Ближайшее - это Польша", - прокомментировала ситуацию депутат.

Демографический кризис в Украине

В последнее время в Украине все чаже звучат заявления о грядущем демографическом кризисе. Так, по прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, количество населения в стране за следующие 25 лет сократится на 10 млн человек. В частности, по оценке Института, к 2041 году население может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году - до 25,2 млн.

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