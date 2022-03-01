"Российская ракета-иди нах**", - заявили харьковчане.

Жители Харькова записали видеообращение с площади Свободы, которая сегодня была обстреляна с территории российского Белгорода.

Ролик опубликовали в соцсетях.

"Русская ракета-иди нах**. Русский военный корабль-иди нах**. Слава Украине, героям слава! Украина - превыше всего", - заявили харьковчане.

Они призвали россиян остановить агрессию.

Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что атака произошла из Белгорода - российского города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.

Глава государства подчеркнул, что это не только военное преступление, но и террористический акт.

"Этот удар по Харькову - военное преступление, государственный терроризм Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - сказал Зеленский.

Он призвал международное сообщество немедленно и эффективно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.