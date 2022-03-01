Жители Харькова записали видеообращение с площади Свободы, которая сегодня была обстреляна с территории российского Белгорода.
Ролик опубликовали в соцсетях.
"Русская ракета-иди нах**. Русский военный корабль-иди нах**. Слава Украине, героям слава! Украина - превыше всего", - заявили харьковчане.
Они призвали россиян остановить агрессию.
Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что атака произошла из Белгорода - российского города, расположенного в 40 км от российско-украинской границы и в 70 км от Харькова.
Глава государства подчеркнул, что это не только военное преступление, но и террористический акт.
"Этот удар по Харькову - военное преступление, государственный терроризм Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - сказал Зеленский.
Он призвал международное сообщество немедленно и эффективно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.
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