Глава Национального института рака сообщил прокуратуре о преступных тендерных схемах на 20 миллионов гривень

Аудит в Институте еще продолжается, о дополнительных его результатах и о ходе следствия будут информировать дополнительно.

30 апреля исполняющий обязанности руководителя Национального института рака Александр Яцына подал в Прокуратуру г. Киева документы об открытии трех уголовных производств.

Первые результаты внутреннего аудита, который руководитель НИР инициировал с приходом на должность, обнаружили нарушения и фальсификации в институте. В частности, был выявлен факт подделки тендерной документации более 20 миллионов гривень; действия в интересах одного поставщика и сокрытие фактов о заключении договоров; а также заключение юридически и экономически невыгодных сделок.

"Главная задача, которую поставил передо мной Министр здравоохранения - ликвидировать коррупционные схемы в Национальном институте рака, отстоять репутационное доверие и сделать его авторитетным лечебным центром Восточной Европы. Никто не может воровать у онкобольных и наживаться на их горе. Украинские пациенты должны получать всю бесплатную помощь, гарантированную государством ", - отметил Александр Яцына.

Аудит еще продолжается, о дополнительных его результатах и о ходе следствия в НИР будут информировать дополнительно.

Напомним, Александр Яцына назначен на должность. и.о. руководителя Национального института рака две недели назад. Через три дня ему начали поступать угрозы и попытки оказать давление — принять решения, которые противоречат интересам развития института.

Контракт с прежней руководительницей НИР Еленой Колесник закончился, ранее она была отстранена из-за медийных коррупционных скандалов.