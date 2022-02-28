Где можно купить продукты киевлянам и по какому графику работают крупные магазины.

28 февраля в Киеве после долгого перерыва заработали продуктовые магазины и общественный транспорт. И хотя к магазинам выстраиваются огромные очереди, а многие полки пустуют, купить продукты всё же возможно. В других городах Украины также будут работать крупные сети.

Сеть супермаркетов "АТБ" работает с 8:00 до 20:00. График может меняться в зависимости от ситуации в городе и комендатского часа.

"Сильпо" продолжает работу во всех городах. Там, где нет комендатского часа, супермаркеты работают до 21:00. На кассе можно получить наличные с банковской карты до 500 гривен. Изменения в расписании указаны на официальной странице сети.

Магазины "Ашан" в Киеве, Житомире, Днепре, Харькове, Одессе и Кривом Рогу будут работать до 18.00. Во Львове, Черновцах, Запорожье "Ашан" работает в обычном режиме. Изменения в графике работы публикуются в Инстаграме сети.

Магазины "Novus" будут работать в зависимости от ситуации. Список работающих магазинов опубликован на сайте компании.

ТЦ "Метро" прекращает работу на неопределенный срок из-за сложной военной ситуации.

Магазины "EVA" в большинстве городов работают в обычном режиме. Закрыты будут магазины, которые находятся близко к зоне боевых действий. Список закрытых магазинов - тут.

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