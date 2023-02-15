Эксперты рассказали, какие города стали колыбелями ролевых игр, а какие - "столицами" оральных ласк и "анальщины".

Украинцы в 2022 году продолжали покупать интимные товары в секс-шопах. Так, в Киеве больше всего было приобретено товаров для анальных утех, а Львов стал "столицей" оральных ласк.

Об этом сообщает пространство сексуальных знаний и товаров LOVESPACE, исследовав, какие именно интимные товары заказывали украинцы в разных регионах.

По данным экспертов, "пирамида" сексуальных потребностей украинцев состоит из БДСМ-товаров, жидких вибраторов, мастурбаторов, вакуумных стимуляторов и лубрикантов.

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В частности, в прошлом году было приобретено 17 литров жидких вибраторов. А оральных лубрикантов со вкусом соленой карамели украинцы употребили столько, что им можно было бы наполнить 700 чашек эспрессо.

Как сообщили в LOVESPACE, если сложить все проданные вибраторы в линию, их длина составит более двух километров. Также в Украине интересовались секс-машинами - их было продано 29 штук. А это примерно три купейных вагона "Укрзализныци", если разместить по одной секс-машине в каждом купе.

Не обошли вниманием и анальные цацки. "Покупали везде! Но настоящими столицами анальщины считаем Киев и Ужгород. Именно там чаще всего покупали анальные лубриканты и пробки с хвостиком", - говорится в сообщении.

Много покупали и других игрушек. В частности, виброшарики чаще всего заказывали в Виннице, а вибраторы-кролики - в Харькове. Вакуумные стимуляторы пользовались популярностью в Киеве, фаллоимитаторы - в Ривном, а мастурбаторы - в Хмельницком.

"Колыбелями БДСМ и ролевых игр стали Ивано-Франковск и Полтава. Именно в этих городах чаще всего заказывали шлепалки, флоггеры, костюмы для ролевых игр, чокеры и наручники", - рассказали эксперты.

Оральные ласки очень любят во Львове, а эротический массаж в Днепре. "А вот самым здоровым городом стала Одесса. Сюда мы чаще всего отправляли массажеры простаты и вагинальные шарики", - говорят в LOVESPACE.

В целом, заказы интимных товаров в прошлом году делали украинцы в 1140 городах, городках и селах.

"Главной нашей идеей является то, что у украинцев, на самом деле, все нормально с сексом", - отмечают в компании.

Секс во время войны

Как сообщал УНИАН, психолог-сексолог Маргарита Шавловская объяснила, как война влияет на сексуальную жизнь.

По ее словам, постоянный стресс и неопределенность, длительное отсутствие сна, депрессивные состояния могут снижать либидо. У женщин бывают трудности с возбуждением и достижением оргазма, у мужчин - преждевременная эякуляция и отсутствие эрекции. В то же время, вина выжившего, мысли о том, "как я могу заниматься сексом, когда другие умирают", также могут вызвать снижение сексуального желания.

Психолог отмечает, что заниматься сексом во время войны или нет - это решение каждой отдельной пары, и каждый вариант - это нормально.

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