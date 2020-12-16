Только что предприниматели попросили уйти с Майдана нескольких подростков, которые пришли якобы поддержать участников протестной акции.

Участники акции протеста предпринимателей «SaveФОП» на Майдане Незалежности в Киеве опасаются, что полиция может использовать для провокаций несовершеннолетних.

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Как передает корреспондент УНИАН, только что предприниматели попросили уйти с Майдана нескольких подростков, которые пришли, по их словам, якобы поддержать участников протестной акции.

Когда к протестующим, которых сейчас там около сотни, подошла группа из пяти подростков, один из протестующих им сказал: «Ребята, из-за вас могут быть неприятности. Сейчас придет полиция. Погуляйте в другом месте».

После этого подростки развернулись и ушли.

Протесты ФОПов: что происходит

15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФОП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 правоохранителей.

16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.

В то же время полиция не разрешает заносить на территорию Майдана Незалежности пищевые продукты и пенопласт.

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Автор: Дмитрий Хилюк