Объединённая еврейская община Украины выразила благодарность всем структурам и организациям, которые были задействованы в организации и проведении безопасного празднования Рош а-Шана в Умани.

Об этом свидетельствует заявление ОЕОУ по итогам празднования, которое публикует УНИАН.

В заявлении представители ОЕОУ отметили, что праздник прошёл спокойно, не было зафиксировано правонарушений, а зона паломничества контролировалась в целях безопасности.

В связи с этим, ОЕОУ выражает искреннюю благодарность Министерству внутренних дел и всему личному составу, который был задействован в обеспечении безопасности: Патрульной полиции, Полиции специального назначения, Полиции диалога, Национальной гвардии, а также Службе безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, медикам и коммунальным службам Умани, которые работали в усиленном режиме, обеспечивая безопасность и общественный порядок в зоне паломничества в период Рош а-Шана.

Кроме этого, в ОЕОУ выразили благодарность Посольству Израиля в Украине и лично послу Джоэлю Лиону за содействие в организации праздника, а также Фонду имени Раби Нахмана:

Кроме этого, ОЕОУ выражает признательность Посольству Израиля в Украине и лично послу Израиля Джоэлю Лиону за содействие в организации праздника, а также израильским полицейским и медикам, которые пришли на помощь украинским коллегам. Также ОЕОУ отмечает роль Фонда имени Раби Нахмана, его президента Натана Бен Нуна, который занимался организацией паломничества, а также организацией самого празднования, которое в этом году посетило ограниченное количество паломников — порядка 2000 приезжих брацлавских хасидов.

Как отметили в ОЕОУ, празднование Рош а-Шана брацлавскими хасидами в Умани прошло успешно в рамках, которые были возможны с учётом эпидситуации, благодаря слаженной работе перечисленных служб, организаций и структур.

К слову, специальный представитель Объединённой еврейской общины Украины присутствовал в Умани во время празднования Рош а-Шана 5781. На основе его материалов вышел специальный репортаж о том, как брацлавские хасиды отмечали Новый год в Умани.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН