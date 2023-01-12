По экспертной оценке, которую организовали волонтеры, здание было разрушено на 95%.

В Бучанском районе Киевской области завершился ремонт очередного дома, который весной был почти полностью уничтожен из-за войны России против Украины. При поддержке волонтерской организации "Медиаоборона", застройщика Владимира Хоменко и нардепа Александра Дубинского, в здании всего за шесть дней полностью восстановили крышу, установили окна и двери.

Весной этот дом стал дорогой в ад для двух десятков российских оккупантов. Тогда дом оккупировали "срочники", ведь перед самым началом войны владелец жилья Владимир Терещук поехал на двухнедельную вахту в Киев. И тогда вместо двух недель, он три месяца жил в бомбоубежище на работе.

Тем временем в его родном доме обосновались около двадцати солдат. "Они забрали этот дом, здесь жили, здесь пили, здесь грелись. Ограбили соседний магазин. Спали на кровати, на полу, даже в погребе. У меня дров было куча, они их кололи и бросали их в печку через маленькую дверцу", - рассказал владелец дома Владимир.

Однажды вечером россияне в очередной раз нарушили правила противопожарной безопасности, из-за чего сгорели заживо.

"Может, упал какой-то уголек. Как-то не справились с той печкой - и сгорели. Дом - вместе с ними. Рассказывали люди, горело двое суток, шли искры через трубу. У меня хоть стены остались. У людей вообще ничего", - рассказывает хозяин.

По экспертной оценке, которую организовали волонтеры, здание было разрушено на 95%. Летом Владимир своими силами смог отстроить стены, но для зимы такого ремонта мало. Поэтому, при поддержке волонтеров, нардепа Александра Дубинского и застройщика Владимира Хоменко, в этом доме сделали новую крышу, а также установили окна и двери.