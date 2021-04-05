По месту жительства молодого человека был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъят ряд вещественных доказательств.

В Хмельницком полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который через сеть Интернет сбывал детскую порнографию.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Правоохранители установили, что молодой человек за установленную плату сбывал через защищенные мессенджеры видео порнографического характера, в которых фигурировали дети.

По месту жительства молодого человека был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъят ряд вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность последнего.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч. ч. 3, 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.

Также правоохранители работают над установлением лиц, которые занимались изготовлением изъятого противоправного видеоконтента.

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Автор: Денис Прядко