Холокост - это страшное преступление против человечества, которое навсегда оставит шрам на нашей истории.

Холокост - страшная и кровавая страница в истории человечества. Этим термином называют истребление немецкими нацистами евреев, а также поляков, цыган, советских военнопленных, гомосексуалов и других людей.

Для проведения пыток и казни нацисты построили концентрационные лагеря, самым известным из которых считается Освенцим. Всего во время Холокоста погибло около 6 миллионов евреев. В Международный день памяти жертв Холокоста мы чтим всех невинно убитых нацистами людей во время геноцида. Отмечается он ежегодно 27 января.

День памяти жертв Холокоста - история геноцида евреев

Антисемитизм (враждебное отношение к евреям) было одной из основ нацистской идеологии Третьего Рейха. После своего прихода к власти Адольф Гитлер начал физическое истребление евреев. Во время Холокоста нацисты уничтожили около трети всех евреев мира.

К сожалению, до наших дней не сохранился полный жертв Холокоста. Евреев часто убивали целыми семьями. Нацисты уничтожали евреев по всей Европе. Немало жертв Холокоста насчитывается в Украине. Самым крупным место казни евреев в нашей стране является Бабий Яр в Киеве.

Чтят жертв Холокоста 27 января неслучайно. Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц) - место заключения, проведения опытов над людьми и казни евреев, поляков, цыган и других жертв.

День памяти жертв Холокоста

Жертв Холокоста в 27 января чтят по всей Украине. В городах открывают выставки и ставят информационные стенды, а в школах проводят информационные минутки.

В Киеве главные скорбные мероприятия проводятся в Бабьем Яру. К 27 января здесь ежегодно устанавливают инсталляции о Холокосте. В 2021 году проект назывался "Взгляд в прошлое".

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