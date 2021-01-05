Более оптимистичными в своих ожиданиях жители Киева и западных областей.

Более 70% украинцев смотрят в 2021 год с оптимизмом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" со 2 по 4 января.

Читайте такжеУкраинцы назвали самый любимый среди новогодних праздников-опрос

74% украинцев смотрят в новый 2021 год с оптимизмом, и только 18% - с пессимизмом. Более оптимистичны в своих ожиданиях жители Киева и западных областей, молодежь, избиратели партий - «Слуга народа», «За будущее», «Украинская стратегия» и «Голос».

По данным опроса, 52% опрошенных ожидают, что 2021 год будет лучше предыдущего. 27% - не ждут изменений в новом году, одновременно 18% опрошенных считают, что 2021 год будет хуже 2020. Самые лучшие ожидания от нового года среди молодежи и женщин.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк